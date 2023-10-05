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Geçtiğimiz pazar günü oynanan Vanspor-Zonguldak Kömürspor maçı, uzatma dakikalarında atılan golle Vanspor’un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Maçtan sonra bazı sosyal medya gruplarında asılsız haberler yayınlanmış ve bu haberler ulusala kadar taşınmıştı.

Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçen bir maçın sonunda, ortada olmayan yalan beyanların sosyal medyada paylaşılmasını üzüntü içerisinde izlediğini belirten VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, “Son günlerde Vanspor ile ilgili yapılan haberlerden dolayı huzursuzum, rahatsızım. Ben kendim de maçtaydım ve Zonguldak Kömürspor, otobüse binene kadar da oradaydım. Hiçbir küfür yok, hiçbir hakaret yok ve hiçbir şiddet yok. Zonguldak Kömürspor ciddi bir mücadele verdi ancak bu mücadele içerisinde sakatlıklardan dolayı hakem 7-8 dakika uzattı. O sırada Vanspor’dan gol gelince Zonguldak Kömürsporspor kalecisi bunu kendine yediremedi. Kendini yere atarak, Vanspor’un yedek kulübesine yüzünü çevirerek birkaç hareket etti, laf söyledi.

Yedek kulübesinden de iki futbolcu ona doğru yürüdü ve onlarda bir şeyler söyledi. Kameralarda vardır. Emniyetin kameraları da oradadır. İsteyen bakabilir. Bunun dışında herhangi bir olay yaşanmadı. Zonguldak Kömürsporlu futbolcu yedek kulübesine kadar geldi, hakaret etti ve kimse bir şey demedi. Ama ben bakıyorum bazı medya kuruluşlarında ya da sosyal medyada yok silahlar çekilmiş, yok şiddet olmuş diye haberler okuyorum. Bunlar ayıp şeyler. Bu ülke Edirne’den Hakkari’ye kadar hepimizindir. Herkesin duası, bu ülkede huzur olsun, kardeşlik olsun. Takımlar da bizim takımlardır.

Biz kalkıp ta hayatını spora adamış, ekmeğini buradan kazanan gençleri nasıl birbirine düşürürüz, nasıl yanlış yönlendiririz ve içlerine nasıl kin ve nefret tohumları atarız. Bunlar ayıp ve çirkin şeylerdir” dedi.

Maç sonrasında Zonguldak Kömürspor Başkanına mesaj atarak üzüntüsünü dile getirdiğini aktaran Kandaşoğlu, “Bunun için ben Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanına mesaj attım. Başkan da benim 30 yıllık aile dostumdur. Malum herkesin gönlünde bir takım var ama sonuçta hepimiz aynı ülkenin evlatlarıyız ve bütün takımlar da bizimdir. Hepimiz buna saygı duymak zorundayız.

Biz bu haberleri kabul etmiyoruz. Boşu boşuna kimse bu tür sosyal medyalara prim vermesin. İnsanlar daha akıllı, daha güzel şeyler yazsın, gençleri birleştirsin. Elbette Vanspor bizim için önemlidir. Bu takım bu il için elzemdir. Hepimiz yanında olmalıyız ama niyetimiz iyi ve samimi olacak. Yönetim her zaman değişebilir ama Vanspor bu ilin takımıdır, etiketidir. Kimse Vanspor üzerinden herhangi bir polemik, herhangi bir siyaset, herhangi bir art niyet taşımasın” diye konuştu. iha