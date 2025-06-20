Son olarak 35.000.000 TL teklifin sunulduğu açık artırma yeni tekliflerin değerlendirilmesi için 25 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, sadece reklam olsun diye tekliflerde bulunanların olduğunu söyledi.

“TEKLİF SUNANLAR TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR”

Van ORG ınstagram konuğu olan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “İl emniyet müdürümüz, kulübümüze destek vermek amacıyla plakayı kulübümüze tahsis etti. Verilen plaka için tekliflerin birçoğu yalan çıkıyor. Kişiler arayıp teklifi veriyor. Bizler bu kişileri araştırdığımızda böyle bir şey çıkmıyor. Yani sadece kendi reklamlarını yapmak için arayanlar da oluyor. Bir sonraki günlerde bize cevap dahi vermiyorlar.” dedi.

“BAKTIK OLMADI PLAKAYI TAKIM OTOBÜSÜNE TAKARIZ”

Sadece birkaç kişinin vermiş olduğu teklifin doğru olduğunu belirten Temel, “Yapılan bu durumdan dolayı ben utanıyorum. Sadece reklam yapacağız diye böyle bir şey yapmanın anlamı var mı? Amaç zaten kulübe destek olmak. Baktık ki olmadı plakayı alıp takım otobüsüne takarız.” sözlerine yer verdi.