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Wanhaber / Haber Merkezi

Tuşba Belediye Meclisi; doğalgaz sorununun en fazla yaşandığı Şemsibey, Kalecik ve Beyüzümü mahallelerinde kadastro planına göre uygun olan sokaklarda ‘Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğalgaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanması ve sorumluluğun belediyeye ait olması hususunun taahhüt edilmesi’ meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Tuşba Belediye Meclisi’nin aldığı karar üzerine Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin aynı anda birkaç mahallede başlattığı çalışmaların yapıldığı yerlerden biri olan Kalecik’te mahalle Muhtarı Cengiz Ertosun ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Akman, göreve geldiklerinde ilçedeki doğalgaz kullanım oranının yüzde 40 civarında olduğunu kaydetti.

2021 yılında aldıkları bir meclis kararı ile ilk etapta İskele Mahallesi olmak üzere Altıntepe ve Seyrantepe mahallelerinde 2022 yılı itibarıyla doğalgaz kullanımına başlandığını anlatan Başkan Akman, “Aldığımız yeni bir meclis kararıyla Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerimizin geri kalan bölgelerine ise bu yıl doğalgaz kullanımına başlanacaktır” dedi.

BAŞKAN AKMAN: MECLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Kronikleşen doğalgaz sorununu bu yıl itibariyle tamamen bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Akman, “10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmı ile ilgili tüm maliyetlerin Tuşba Belediyesi tarafından karşılanması sorumluluğunu alan belediye meclisimiz başta olmak üzere Van Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş:’nin müdüründen şefine kadar tüm çalışanlarına bu kadar canı gönülden ilgilendikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZ DOĞALGAZ KEYFİNİ YAŞAYACAKLAR’

Bu kararları almalarındaki en büyük sebebin ise vatandaşların daha temiz ve ucuz olan doğalgaz kullanımına bir an önce geçmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Kömür maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra insan sağlığını da tehdit etmekte ve ciddi anlamda da çevre kirliliğine neden olmaktadır. Biz bu kararı aldık ki vatandaşlarımız doğalgazın keyfini yaşayarak bu kışı rahat bir şekilde geçirsin. Allah hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

MUHTAR ERTOSUN TEŞEKKÜR ETTİ

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile belediye meclis üyelerine teşekkür eden Kalecik Mahalle Muhtarı Cengiz Ertosun ise kronikleşen doğalgaz sorununun çözülmesiyle mahalle sakinlerinin bu yıl rahat bir kış mevsimi geçireceklerini söyledi.

Başkan Akman’ın sorunun çözümü konusunda elini taşın altına koyduğunu söyleyen Ertosun, “Allah başkanımızdan razı olsun. Mahalle sakinlerim adına Başkanımız Salih Akman ile diğer tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.