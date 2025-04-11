Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde; Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla açıldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan ve bugün de devam eden DAKAF’25’te Basın İlan Kurumu (BİK) standıyla yer aldı.

Fuarın basın sponsoru da olan BİK’in standında resmi ilan yayımlayan 700’ün üzerinde yaygın ve yerel gazetenin kapak sayfalarının yer aldığı dijital ekran kullanıcıların deneyimine sunulurken, Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıkan prestij eserler de sergilendi. BİK standı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görürken, ilginin bugün de devam ettiği görüldü.

Özellikle medya ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği standı ilk gününde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile üniversitelerin yöneticileri de ziyaret etti.

BİK Van Bölge Müdürü Arda Aşkın ve Bölge Müdürlüğü personeli, ziyaretçilere kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

“FUAR, KARİYER YAPMAK İSTEYEN GENÇLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgiyle ziyaret edilen BİK standında wanhaber’e açıklamalarda bulunan BİK Van Bölge Müdürü Arda Aşkın; “Bu fuar, üniversite öğrencileri ve kariyer yapmak isteyen gençler için çok önemli ve kıymetli bir fuar. Bizim özellikle medya ve iletişim alanında öğrenim gören veya mezun olmuş öğrencilere daha önce de sağladığımız desteklerde olduğu gibi onların kariyer planlamalarında, geleceğe bakışlarında, medya ve iletişim ile ilgili eksiklerini tamamlamaları noktasında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“ELİMİZEN GELEN DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Müdür Aşkın, fuarda stantlarını ziyaret eden gençlere yol göstericilik yapmaya ve yardımcı olmaya gayret ettiklerini vurgulayarak; “Gençlerimize kariyer planlarında yol göstermeye çalışıyoruz. Kurumumuz malum şuanda en fazla iletişim fakültesi mezunu istihdam eden kamu kurumu. Dolayısıyla biz elimizden gelen desteği sağlıyoruz ki, ben de bir iletişim fakültesi mezunu olarak arkadaşlarımıza mezun olduktan sonra hayatta ve sektörde karşılaşabilecekleri ve aşmaları gereken sorunlar gibi her şeyi anlatmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Basın İlan Kurumunun varlığından, 50 yılı aşkın süredir basını desteklemesinden, basınla olan işbirliği ve protokollerinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Sektörle alakalı olsun olmasın birçok gencin BİK standına ilgi gösterdiğini ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirten BİK Van Bölge Müdürü Arda Aşkın; “Standımıza çok yoğun ilgi var, çok da mutlu olduk. Sektörle ilgili olmasa bile farklı bölümlerden gelen öğrenciler de bu vesile ile kurumumuzu tanımış oluyorlar. Gençlerin, yaptığımız işlere, standımıza gösterdikleri yoğun ilgiden çok memnunuz. Van Bölge Müdürlüğü olarak olabildiğince tüm arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak standımızda hazır bulunmaya çalıştık. Çünkü gerçekten ilgi büyük. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik. Kurumumuz, yazılı ve internet medyası destekçisi. Bu süreçte bölge gazetelerimizi gençlerimizle buluşturduk, çok ilgi gösterdiler. Dijital anlamda da gazetelerimiz pdf'leri, internet sitelerimizin istatistiki verilerini onlarla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK”

Fuarda amaçlarına fazlasıyla ulaşabildiklerini düşündüğünü söyleyen Müdür Aşkın; “Bu fuardaki ikinci ve son günümüz. Bugün de yoğun bir ilgi bekliyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizi medya ve iletişim alanında yönlendirmek, Basın İlan Kurumunun faaliyetlerini gençlerimize anlatabilmek. Basınla, kamuoyuyla kurumumuz arasındaki bağı nasıl gerçekleştirdiğimizi, resmi ilan süreçlerini, geleceğe yönelik basının ilerleyişini, internet basınının, sosyal medyanın ileride ne kadar önem arz edeceğini, tüm bunları anlatmaya çalışıyoruz. Zaten ilgi duydukları alanlar olduğunu gördük böylece. Bizim de onlardan aldığımız bilgiler var. Fikir alışverişinde bulunmaktan bizler de çok mutluyuz” diye kaydetti.

Müdür Aşkın, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Biz bu fuarda basın sponsoru olmaktan çok mutlu olduk. Üniversitemizle, basınımızla birlikte fuarımızın tanıtımını, fuarımızda olan gelişmeleri, etkinlikleri duyurmak açısından, basınla işbirliği yaparak bunu yürütmüş olmaktan çok mutluyuz. Üniversitemize, Van kimliğine bir katma değer sağladığımızı düşünüyoruz.”