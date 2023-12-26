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WanHaber / ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, hastaların uzun zaman sıra beklediği Radyoloji alanında büyük oranda iyileşme sağlandığını belirtti.

Radyoloji tetkiklerinin zamanlamasıyla ilgili yaşanılan sorunların giderildiğini belirten Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Radyoloji alanında sıra ile ilgili ciddi oranda genişlemeye gittik. Daha önce en geç 17.00-17.30 saatlerinde bu tetkikler yapılıyordu ama biz bunu akşam 22.00’ye kadar esnettik hatta elzem durumlarda gece geç saatlerde dahi çekim yapabiliyoruz.” diye konuştu.

Karaman, “Son 4 aydır radyoloji raporlama oranında ciddi düzelme oldu. Gerekli personel sayısında artışa giderek maksimum 10 günde raporların çıkmasını sağlıyoruz. Radyolojiyle ilgili başka iyileştirmeler de yapacağız.” ifadelerine yer vererek iyileştirmelere devam edeceklerini aktardı.