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AK Parti Van heyeti, büyükşehir belediye başkan adayını belirlemek üzere AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen toplantı saat 21:45'te başladı.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, İl Başkanı Emre Güray, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ve ilçelerin 3 kademe başkanları ile birlikte mevcut belediye başkanlarıda katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda 51 kişilik heyet önlerinde bulunan zarfa Van Büyükşehir için 3, merkez ilçe belediyeleri için de 3'er adet isim yazdı. Kapalı zarf içindeki isimler parti yöneticilerine teslim edildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a ayrı bir önem verdiğini belirtti. Van Büyükşehir'in ak belediyeler arasında yer alması gerektiğini belirten Erdoğan, teşkilattan Van'daki seçim çalışmalarını hızlandırmalarını istedi.