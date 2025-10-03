Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 26 Eylül ile biten haftada 205 milyar 31 milyon 148 bin lira artarak 25 trilyon 859 milyar 380 milyon 649 bin liradan 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,6 artarak 14 trilyon 454 milyar 83 milyon 554 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 artışla 8 trilyon 433 milyar 896 milyon 596 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 242 milyar 739 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 203 milyar 952 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Eylül itibarıyla 1 milyar 339 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 5 trilyon 76 milyar 18 milyon 369 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 621 milyar 746 milyon 336 bin lirası konut, 50 milyar 331 milyon 630 bin lirası taşıt, 1 trilyon 908 milyar 867 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 495 milyar 939 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Eylül ile biten haftada 220 milyar 226 milyon 65 bin lira artarak 20 trilyon 434 milyar 605 milyon 802 bin liraya yükseldi.