Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarında hava filoları, kara araçları ve orman kahramanlarının gece gündüz yoğun mücadele verdiğini söyledi. Bakan Yumaklı, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlandığını, Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek, Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisinin düşürüldüğünü belitti.

Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.