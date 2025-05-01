Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uraloğlu'na Kanal İstanbul sorusu da soruldu.

Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediklerini belirten Bakan Uraloğlu, doğru finansman bulunduğunda projenin hayata geçirileceğini söyledi.

"KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İlgili kurumlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de kamuoyuna zaman zaman belli açıklamalarda bulunuyoruz.

Biz Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır.

Altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz.

Biz Kanal İstanbul’un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız.

"PROJEDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Ne zaman yapacağız, ne zaman yapmayacağız bunu istişare ediyoruz.

Hem Bakanımızla hem de Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi veya finans imkanları ile Kanal İstanbul’u yapacağız. Bundan vazgeçmiş değiliz."