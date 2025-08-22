Zengezur Koridoru’nun, önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nda temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören kapsamında yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu hattın, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Proje büyüklüğü 2,4 milyar Avro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattımız; 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor. Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi; Hazar ile Akdeniz havzasını birleştirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması, bölgesel iş birliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır."

"Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin bölgesel ticarete son derece olumlu yansımaları olacaktır"

Geçişin açılmasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatını artıracak, ulaşım altyapısını geliştirecek, Akdeniz’in turizm kapasitesini daha da güçlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin de bölgesel ticarete son derece olumlu yansımaları olacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın bir kez daha hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti ve "Zengezur koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasında; "Medeniyetlerin, tarihi ipek ve baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının tam da kesişme noktasında bulunuyor. Asya ve Avrupa arasında doğu batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya’nın Afrika’ya uzanan önemli bir merkez noktasında bulunmaktadır. Özellikle dünyadaki son siyasi gelişmelerde ülkemizin kilit noktasını teşkil ettiği orta koridorun stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuş ve altını çizmiştir. Bu noktada orta koridorun geliştirilmesi kapsamında Marmaray, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri bir bir ardına hayata geçirdik ve yeni proaktif projelerimize de devam ediyoruz.

Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ı birleştiren bir köprünün Çin’den Avrupa’ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyoekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağın yapımın da aynı zamanda başlıyoruz. Bildiğiniz üzere ulaşım medeniyetlerin buluşma noktası, milletlerin birleşme köprüsü ve ekonomilerin can damarlarıdır. Kalkınma birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demir yolları da bu yolculuğun en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarının başında gelmektedir. Bu Gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektörlerden birisi olarak tespit ettik. Demiryolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık, yapılandırdık. Projelerimizle sadece Doğu Batı hattında değil, Kuzey Güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık ve çalışmalarımızda bu minvalde devam ediyoruz. Bakın mevcut hatlarımızın modernizasyonuna devam ediyoruz.

Aşağı yukarı %70-80 oranında elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Son 23 Ulaşıma 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık. Bunun önemli bir parçası 64 milyar dolarla artık demir yollarını oluşturuyoruz. Demir yollarına 64 milyar dolarlık yatırım yaptık. Artık bundan sonraki önceliğimiz ve ödeneklerimizin büyük bir bölümünü demir yolları aktarmaktır. 2002 yılında yaklaşık 11.000 km demir yolu Uzunluğumuza, 2025 yılı itibariyle 2 bin 251 km yüksek hızlı demiryolu olmak üzere 3 bin km’lik yeni hat ilave edildi. Demiryolu ağının uzunluğumuzu böylece yaklaşık 14 bin km’ye yükselttik. Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi vizyon projelerle Türkiye’yi Asya’dan Avrupa’ya uzanan demir ipek yolunun merkezi haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif proje ile demiryolu taşımacılığı alanında ülkemizin Doğu Batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç kaptı. Bugün burada Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu demiryolu hattı ile Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak Sadece Türkiye’nin değil, tüm Güney Kafkasya’nın ve Avrasya’nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır.

Zengezur Koridoru Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek bölgesel barışı da pekiştirecektir. Başta orta koridorun paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliğini artırıp sınırların açılmasını diplomatik gelişmelerin normalleşmesini de hızlandıracaktır. 224 km uzunluğundaki Kars - Iğdır - Aralık Dilucu demiryolu hattımızı çift hatlı elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Yılda 5.5 milyon yolcu 15 milyon yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız 5 tünel, 19 aç kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası da olacaktır aynı zamanda. Tünellerimizin uzunluğu yaklaşık 16 km olacak aç kapa tünelleri ile beraber.

Yine köprüler ve viyadüklerimizin uzunluğu 3,5-4 km civarında olacak. Zengezur Koridoru’nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan’ı Türkiye’ye bağlayan sosyoekonomik ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demiryolu ağırlığı genişletmesi, bölgesel ve küresel ticarette de olumlu yansımalara zemin hazırlayacaktır. Koridorun Nahçıvan Özerk Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan’daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi, Çin’den İngiltere’ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale de getirecektir. Trans Hazar ulaşım güzergahı ve uluslararası kuzey-güney ulaşım koridoru gibi küresel ağları da destekleyerek Avrasya’nın tedarik hatlarının güçlenmesini sağlayacaktır. Hazar Denizi ve havzalarını birleştiren Türkiye’nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişmesine büyük katkı sağlayacağı gibi Akdeniz bölgesinin turizm kapasitesinin gelişmesine de destek verecektir. Bu aynı zamanda Türkiye’deki hem Karadeniz, hem Ege ve bahsettiğim gibi Akdeniz’e de demiryolu bağlantısını sağlayacak ana hatlarımızdan birisi olacaktır.

Türkiye bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken jeopolitik ve jeokonomik önemini Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin arabuluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bölgedeki jeostratejik bir güven adası olan ülkemiz bu projeyle sadece kendi çıkarlarını değil tüm bölge ülkelerinin refahını ve küresel ticaretin geleceğini Düşünen bir vizyon ortaya koymaktadır. Değerli misafirler, proje ile Kars’ın tarihi ve stratejik önemini bir kez daha ön plana çıkartıyoruz. Kars bu hattın Çelikten Kapısı olacak. Iğdır tarım ve sanayi potansiyeliyle küresel pazarlara açılabilecek. Aralık ve Dilucu Zengezur Koridoru’nun Uluslararası Ticaret Ağı’ndaki Bu tür yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Halkalı Kapıkule, Ankara İzmir, Karaman Ulu Kışla, Bandırma - Bursa, Yenişehir- Osmaneli, Mersin - Adana, Osmaniye- Gaziantep, Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi önemli demiryolu projelerinin de yapımına durmaksızın ara vermeksizin devam ediyoruz. Demiryolu ağımızın 2028’de 17 bin 500 km’ye, 2053’te ise inşallah 28 bin 600 km’ye çıkararak demiryolu yük taşımacılığındaki payını %5’ten %22’ye çıkarmış olacağız. Türkiye’nin lojistik gücünü artıracak, rekabetçiliğini ve verimliliğini yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmek Kararlılıkla sürdüreceğiz.

Değerli misafirler, Kars-Iğdır Aralık Dilucu demiryolu hattı bir demir yolundan çok daha fazlasını içeriyor. Bu hat uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye’nin jeostratejik liderliğini perçinleyecek, birliğin, refahın ve barışın yoludur. Türkiye’nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü de güldürecektir. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine, herkesin alın teri ile yükselecek bu eserin bölgemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde, en başta düşünce aşamasında, projesinin yapılmasından bugüne kadar gelen süreçte gerek milletvekillerimiz, gerek il yöneticilerimiz, gerek önceki dönem bakanlarımız Bu işe proje projelendirilmesinden yapılmasına ve ihalesine kadar gelen süreçte altyapı yatırımları genel müdürlüğümüz, onun bütün ekibi ile beraber yine bundan sonra projeyi yürütecek olan müşavir firmamız, müteahhit firmamız bunların hepsine hasılı emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum.

Elbette soru Türk insanımızın merak ettiği, acelecilik ettiği "Başladınız da ne zaman bitireceksiniz?" sorusudur. Biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde biz her işi bitirdik. Burada da dış kredisini temin ettik. Bakın 2.4 milyar Euro’luk bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu finansmanı da temin ettik. Önümüzde hiçbir engel yok. Ve gerekli koordinasyonları sağladık. Bu projeyi inşallah 4-5 yıl gibi bir süre içerisinde müteahhit firmalarımızla bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Allah Teala kazasız belasız çalışma nasip etsin diyorum." dedi.

Suveren mevkisinde düzenlenen törene Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, 65. Hükümet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.