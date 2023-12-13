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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında Türk futbolunu sarsan olaylar oldu.

Karşılaşmanın 1-1 bitmesinin ardından öfkesine yenik düşen ve sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Meler'e yumruk atarak yaralayan Koca, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Tedavisi tamamlanan Halil Umut Meler ise bugün taburcu edilerek, evine gönderildi.

Bu gelişmelerin ardından futbolda şiddeti önlemeye dair yeni adımların atılması için çalışmaya başlandı.

Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız.