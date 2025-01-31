Bakan Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, uyguladıkları ekonomi programının hedefinin, ülkenin refahını artırmak olduğunu belirtti. Programı uygulamaya başladıktan sonra rezervlerin rekor düzeylere çıktığını anlatan Şimşek, kur korumalı mevduatı da 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektiklerini söyledi.

Deprem nedeniyle bütçede açık olduğunu bildiren Şimşek, "Bütçe açığımız hala yüksek fakat bu sene bunu da kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Şimşek, kamuda 2024'te muazzam bir harcama disiplini tesis ettiklerini aktararak, 2024 öncesi 10 yıla oranla harcamaları 1,2 trilyon lira azalttıklarını ifade etti.

Bütçe disiplininin önemine dikkati çeken Şimşek, "Çünkü istiyoruz ki bütçemizde daha çok kaynak, eğitime, sağlığa, altyapıya, sosyal yardımlara gitsin ama faize gitmesin." dedi.

Şimşek, enflasyonu geçen sene yaklaşık yüzde 44'e indirdiklerini anımsatarak, bu yıl da yüzde 21'e kadar düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz"

Piyasada enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Şimşek, "Hane halkımız biraz daha şüpheyle bakıyor. Onlar hala enflasyonu yüzde 59 civarında bekliyor. Fakat enflasyon inecek. Sadece para, maliye, gelirler politikasıyla değil, enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Özellikle de büyük şehirlerde bu büyük sorundur. Kiraları, önümüzdeki dönemde konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, konut arzını artırmak için en önemli programlarının deprem bölgesinin yeniden inşası olduğunu belirterek, bölgede 201 bin konutun teslim edildiğini hatırlattı.

Sosyal konut seferberliği başlattıklarını aktaran Şimşek, "2025'te bütçeden vereceğimiz desteklerle 250 bin sosyal konut yapılıyor olacak. Bu, deprem konutlarına ilave." diye konuştu.

Şimşek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da konut kampanyasının hazırlığı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dar gelirli kesimler için, konutu olmayanlar için düşük maliyetli, az peşinatlı ve uzun vadeye yayılan peşinatlarla güvenli, kaliteli ve depreme dayanıklı konutlara ilişkin projeyi başlatmış olacağız. Bütün bu çabaların amacı, kiralardaki artışın önüne geçmek, hayat pahalılığının en önemli bileşenini kontrol altına almak ve vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağlamak."

"Gıda arz zincirini etkin hale getireceğiz"

Gıda arzında sulama, toplulaştırma gibi yatırımlara öncelik vereceklerini bildiren Şimşek, "Tarladan nihai tüketiciye gıdanın az fire ve maliyetle erişimini sağlamak için gıda arz zincirini ve lojistiğini etkin hale getireceğiz. Organize tarım bölgelerinin kapsamını, büyüklüğünü artıracağız. Planlı tarımsal üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, enerji alanında muazzam destek sağladıklarını belirterek, "Elektrikte şubat itibarıyla sadece nüfusun yüzde 3'ünü etkileyen, yüksek tüketim yapan ve büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız ama geniş anlamda sübvansiyon devam edecek." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere de enerji desteği sağladıklarını anlatan Şimşek, 2019'dan bu yana 4,1 milyon haneye 61,5 milyar liralık destek verildiğini aktardı.

Şimşek, kadınların iş gücüne katılım oranının AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 21'den yüzde 37 civarına yükseldiğine işaret ederek, "Bu oran hala çok düşük. Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde 66. Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Biz bunu başarırsak ki başaracağız, o zaman Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde 20 daha yukarı çıkacak." diye konuştu.

Çiftçilerin kullandığı kredi faizinin yüzde 70'ini hazinenin ödediğini vurgulayan Şimşek, "Hatta 300 bin liraya kadar çiftçi kredilerinin faizinin tamamını devlet ödüyor. Geçen sene 990 bin çiftçimiz bu imkandan yararlanmış. Bizim çiftçimize bütçeden toplam desteğimiz 706 milyar lira. Esnafın kullandığı kredi faizlerinin yüzde 50'sini hazine karşılıyor. Bunun için de bu sene 60 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. Geçen sene 232 bin esnafımıza bu türden destek sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde önemli üretim ve hizmet üssüne dönüştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir başarı var. Biz bu dönemde eğitimi önceliklendirdik. Bütçeden eğitime daha çok kaynak aktardık. Bütçenin şu anda yüzde 15'i eğitime gidiyor. Bunun sayesinde okullaşma oranlarını okul öncesinde yüzde 70'lere çıkarttık. Yükseköğretimde yüzde 100'ün üzerine çıkarttık. Türkiye eğitime muazzam yatırım yaptı. Yurt kapasitesini 182 binden 994 bine çıkarttık. Şu anda yurtlarda kalmanın aylık ortalama ücret 690 lira. 2025 yılı bütçesinde gençlerimiz için, gençlerimizin yurt masrafları, yeni yurtların yapılması ve mevcutların iyileştirilmesi için 133 milyar lira kaynak ayırdık."

"Altyapıya en az 200 milyar dolar civarında yatırım yapacağız"

AK Parti hükümetleri döneminde altyapıya 289 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"'Topladığımız vergiler nereye gidiyor' diye soruyorlar ya. Bakın Türkiye'de muazzam yatırım yapılmış altyapıya. Önümüzdeki 25-30 yılda altyapıya en az 200 milyar dolar civarında yatırım yapacağız. Altyapıda şu anda en büyük önceliğimiz demir yolları. Önümüzdeki yıllarda altyapıya, demir yollarına özellikle 70 milyar dolar yatırım yapıp, Türkiye'de hızlı tren ağını ve özellikle de sanayi bölgelerinin limanlarına bağlantısını sağlayacağız."