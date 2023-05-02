Lise son sınıfların yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı...

Öğrenciler için müjde niteliğindeki haberi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı CNN Türk'teki canlı yayında açıkladı.

12'nci sınıflar devamsızlıktan muaf

Bakan Özer, “Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12’nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.” dedi.

Kararın 81 ili kapsadığını aktaran Bakan Özer, ayrıca asrın felaketi nedeniyle okullarından ayrılmak zorunda kalanlara da telafi eğitimi seçeneğini sundu.

"Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için sınav yapacağız"

Bakan Özer, "16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız." diye konuştu.

"Göreve başladığımda okulları açtım"

Pandemi döneminin zor geçtiğini de hatırlatan Özer, "Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım. 1,5 yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayılarının arttığına dair bilimsel makale yok." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber