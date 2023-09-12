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Wanhaber / Fatma Öztürk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret, açılış ve programa katılmak üzere Van’a geldi.

Vali Ozan Balcı ve il protokolü tarafından Ferit Melen Havalimanında karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Valiliğe geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Valilikte Bakan Göktaş başkanlığında yapılan toplantıda, ilimizde aile ve sosyal hizmetlerle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Van programı devam ediyor.