Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından MEXT Teknoloji Merkezinde düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" konulu konferansta yaptığı konuşmada, özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın istihdamı konusunda projeler geliştirdiklerini ve bu alanda STK'lerin yaptığı çalışmaları ülkenin ekonomik geleceği açısında kıymetli bulduklarını söyledi.

Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla aktif nüfusun tamamını kalkınma ve üretim sürecine katmayan ülkelerin, içerisinde bulunulan küresel şartlar da düşünüldüğünde güçlü bir şekilde ayakta kalmalarının mümkün olmadığını belirten Işıkhan, bu anlamda kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir şekilde yer almasının ve kadın istihdamının artırılmasının, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişim adına önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak son 23 yılda kadının toplumdaki yeri hususuna büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde sayısız icraatlara imza attıklarını kaydeden Işıkhan, sosyal dönüşümü sağlayan en kritik unsurlardan birisi olarak görülen çalışma hayatının yapısı içerisinde her alanda kadınlara hak ettiği adil ve eşit fırsatları sunarak büyük bir zihinsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Işıkhan, iş ve aile uyumunu destekleyecek doğum izinleri, yarı zamanlı çalışma, kreş düzenlemeleri gibi çok sayıda yasal değişikliği hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların iş gücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmeler kaydettik. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 36,3'e ve kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 32,1'e yükselmiştir. Söz konusu oranlar, son yıllarda kadınların iş gücüne katılım ve istihdamında göz ardı edilemeyecek istikrarlı artışların olduğunun da açık göstergesidir." diye konuştu.

İş Pozitif Projesi'yle 1,5 milyon kadına istihdam sağlandı

Kadınların 2002'den bu yana İŞKUR vasıtasıyla hem iş hem de çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu niteliklere ya da yeni niteliklere sahip olduklarını aktaran Işıkhan, Türkiye'de 2002'den beri 2 milyon 385 bin kadının Aktif İşgücü Programları'ndan yararlandığını, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR tarafından yürütülen projeler aracılığıyla kayıtlı kadın istihdamına yönelik önemli adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan, bu kapsamda İŞKUR eliyle yürütülen İş Pozitif Projesi'nin, kadınlar tarafından çok ilgi gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlattığımız bu program kapsamında, 9 Şubat 2024'ten bu yana 1,5 milyon kadın işe yerleştirildi. Öte yandan, SGK ile yürütülen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Doğrudan Hibe Projesi kapsamında kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi noktasında da önemli bir mesafe katettik. Projenin ilk fazında 8 bin 667 kadın ile 6 bin 201 işveren bu hizmet ve eğitimlerden faydalanmış, ayrıca 6 bin 201 kadın işverene de mali destek sağlanmıştır."

Projenin ikinci fazında ise 2 bin 809 genç kadının, kesin kayıt yaptırarak hizmet ve eğitimlerden yararlanmaya başladığını aktaran Işıkhan, katılımcılara 2024 yılı için 15 bin 925 lira, 2025 yılı için 20 bin 745 lira olmak üzere 11 ay süreyle nakdi destek sağlandığını hatırlattı.

5 binden fazla anne yaklaşık 23 milyon avroluk mali destekten yararlandı

Işıkhan, ​​​​özellikle çalışan kadınlar için sağladıkları teşvik, destek ve projelerle kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirlere öncelik verdiklerini, hem annelerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu hem de eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikini sağladıklarını ifade etti.

SGK ile yürüttükleri Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE) bu amaca yönelik projelerinden birisi olduğuna işaret eden Işıkhan, projenin ilk fazında 5 bin 274 annenin yaklaşık 23 milyon avro mali destekten yararlandığını, 7 bin 518 bakıcıya eğitim desteği sağlandığını ve toplamda 12 bin 792 kişiye doğrudan ulaşıldığını bildirdi.

Vedat Işıkhan, projenin ikinci fazında ise 3 bin 500 anneye, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde 12 ay boyunca aylık 510 avroya kadar destek sağlandığını dile getirdi.

Annelere yönelik Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (INST-CARE) ile kadınların kurumsal erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için finansal destek sağlandığını hatırlatan Işıkhan, bu kapsamda toplam 17 bin 959 kadına 23,7 milyon avro mali destek verildiğini kaydetti.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile kadın kooperatiflerinin teşviki ve desteklenmesine önemli katkılar sağladıklarını belirten Işıkhan, düzenlenen 66 eğitim programıyla toplam 3 bin 515 kadın kooperatifi ortağına eğitim verildiğini, ayrıca 1087 kadına markalaşma, sosyal güvenlik, ürün geliştirme ve e-ticaret gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sağlandığını aktardı.

Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çeşitli projelerle çalışma hayatında kadınların güçlendirilmesine ve desteklenmesine devam edeceklerinin altını çizerek, "Kadınların adının dahi anılmadığı dönemlerden, karar alma mekanizmaları başta olmak üzere siyasetten spora, ekonomiden çalışma hayatına kadar tüm alanlarda kadınların büyük başarılara imza attığı günlere ulaştık. Hiç kuşkusuz hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda ülkemizin sahip olduğu her kazanımda kadınların çok büyük emeği var." ifadesini kullandı.

Konferansa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile çeşitli kurumlardan yetkililer katıldı.