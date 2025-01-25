Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşların huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Vefa Programı'nın 2022 yılında ulusal program haline getirildiğini kaydetti.

Program kapsamında kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları, düzenli periyotlarla ziyaret ederek yalnız bırakmadıklarını, ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını belirten Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

'2025 YILI İLK ÇEYREĞİ İÇİN 1 MİLYAR LİRA AKTARDIK'

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" açıklamasında bulundu. Ulusal Vefa Programı'ndan 2024 yılında yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığını aktaran Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman yanlarında olacağız" dedi.