Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

Bakan Bozdağ duyurdu! Fahiş kira artışına yaptırım geliyor

3 ALTERNATİF HAZIRLADIK

Fahiş kira artışına karşı hapis cezası da yolda. Bozdağ, konuyla ilgili 3 alternatif hazırladıklarını belirterek ''Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin de açıklama yaptı.

Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ ''Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.'' diye konuştu.

Süperhaber