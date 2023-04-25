2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları belli oldu.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Süperhaber