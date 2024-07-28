Bakan Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk.

Ayrıca, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.