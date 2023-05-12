Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ÜLKE Tv'de Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Tüm veriler Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına aldığını gösteriyor.

Muhalefet gelir gelmez Türkiye'yi 300 milyar dolar borca sokmak istiyor. Bu borcu size kim verecekse onlar bile bir hesap yapar sizden bir geri dönüşüm bekler.

Türkiye'nin ekonomik başarısını görmezden gelmeyelim. 31 milyonun üstünde istihdam yaratan bir ekonomi. Bu büyük başarıyı görmezden gelmeyelim.

Seçimden sonra da ekonomik istikrar süreceği için herhangi bir kur atağı olmayacak.

Biden'ın endişeleri haksız değil, doğru çünkü ABD ekonomi sisteminde kaynaklar tükeniyor.

Bugün Türkiye'nin önündeki yol açık, Türkiye bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmek istiyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Sayın Cumhurbaşkanımız bahsettiği hadise şöyle gelişti, biz geçtiğimiz günlerde kamu işçileriyle çok güçlü bir sözleşme yaptık. O sırada memurların durumu nedir? diye sayın Cumhurbaşkanımız sordu. Onlara ne yapabiliriz diye sordu. Onlarla da ilgili bir çalışma yapalım dedi ve çalışmamızı önerdik. Cumhurbaşkanımız HAK-İş kongresinde açıkladı.

Kademeli olarak memur maaşlarını ve zam oranını da Temmuz ayında açıklayacağız.

Emeklilerimizle ilgili de 7500 liranın üzerine enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Üstüne dönük olarak bir düzenleme olacak.

EYT'ye 120 milyar dolar kaynak ayırdık. Türk ekonomisi üretime devam ettiği sürece kaynak olur. Yeni kaynaklar da bulduk, doğal gaz ve petrol bulduk. Potansiyel petrol alanının genişleme durumu var. Enerji ithalatında harcadığımız kaynakların yerini tutacaktır.

TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO

Geçici işçilere yönelik çalışmalarımız tamamlandı. Taşeron işçilerimiz için çalışmalar devam ediyor, verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız.

ASGARİ ÜCRET

Fiyatların reel durumu, fiyat dalgalanmaları. Örnek olsun 500 doların altında kalmadan bir asgari ücret politikasının Türkiye açısından gerçekçi olduğu kanaatindeyim. Ücretlerin alım gücünün artması ekonominin canlı tutulması açısından önemli. Asgari ücreti artırdığınız zaman tüm ücretler yukarı doğru tırmanıyor.

HABER7