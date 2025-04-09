Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, elektrik faturalarına yönelik desteğe devam ettiklerini belirterek, "Devlet olarak biz, faturaların yarısını karşılamaya devam ediyoruz.

Dolayısıyla henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Dar gelirli vatandaşları desteklemeye devam edeceğiz. Destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapmıştık. Belli bir tüketim üzerindeki abonelere maliyet neyse onu yansıtmaya başlamıştık. Yüzde 3'lük bir abone kesimi, onun dışında kalan 40 milyon aboneye desteklerimiz devam edecek. Yeni bir zam planımız yok. Destek bütçesinden karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.