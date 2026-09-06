Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Geçtiğimiz 40 yılda terörle mücadele nedeniyle birçok ilimiz gerçek potansiyeline kavuşamadı. Gabar'da terörden arındırılmasının ardından petrol keşfi ve üretimiyle Şırnak'ın nasıl değiştiğini gördük. Hakkari de özellikle madencilik alanında önemli bir merkez haline gelecek" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında Hakkari’ye geldi. Bakan Bayraktar, Hakkari Öğretmenevi’nde ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bakan yardımcıları ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya’nın da katıldığı toplantıda kentin enerji ve maden potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Hakkari’nin enerji ve maden potansiyelini değerlendirmek üzere kente geldiklerini belirten Bakan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

‘HAKKARİ MADENDE BİR MERKEZ HALİNE GELECEK İNŞALLAH’

Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesi şu anda Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi. Dolayısıyla bu kapsamda da gelişmeleri, ilerlemeleri yerinde ifade etmemiz bizim için önemli. Terörsüz Türkiye ve bölge. Ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, ilçelerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bunlar bu süre içerisinde geçtiğimiz 40 yılda bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz. Biz her zaman şu örneği veriyoruz. Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölge ayrıldıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak Cizre nasıl değiştiyse bu bölgedeki yerlerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline gelecek inşallah. Çok önemli bir potansiyeli var" diye konuştu.

‘TÜRKİYE MADEN ZENGİNİ BİR ÜLKE’

Hakkari'nin 2 önemli gücü olduğunu belirten Bakan Bayraktar, bunların bir kısmının kaynak olarak yer altında olduğunu belirterek, "Bizim hedeflerimiz Türkiye'yi madende ve enerjide getirmek istediğimiz noktada Hakkari bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesini oluşturuyor. Biz madende şunu söylüyoruz. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari" ifadelerini kullandı.

Bu maden çeşitliliğini ve zenginliğinin ekonomiye katılması gerektiğini anlatan Bakan Bayraktar, "Bunu katarken tabi şunu göz ardı etmiyoruz. İki tane çok önemli kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi çevre. Yani biz çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte bu madenciliği hayata geçirmek istiyoruz. İkinci ve eş zamanlı önemli gördüğümüz şey iş sağlığı ve güvenliği. Yani madenlerimizde kaza olmadan, herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği ihlali olmadan da bu faaliyetleri gerçekleştirmek. Ve bunların sonucunda da katma değerli bir madencilik yapmak. Yani buradan madeni çıkaralım da ham madde olarak satalım değil. Bunu bütün değer zincirinde entegre bir şekilde madenden ara ürüne, uç ürüne, nihai ürüne çevirecek entegre tesislerle bunu yapabilmek ki; gerçek değeri aslında o zaman oluşturmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımızda önümüzdeki süreçte belki bazı illerimizi ve özellikle kritik ve stratejik madenlerde maden ihtisas şehirleri, maden ihtisas bölgeleriyle beraber bu hedeflediğimiz çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

HAKKARİ'DE DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI

Bunun yanı sıra Hakkari'nin özellikle enerji altyapısıyla ilgili yapılabilecek meselelerinin de gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın son 24 yılda Türkiye kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi olan doğal gaz. Orada da eksik kalan beldelerde ve ilçelerde yoğun talep olduğunu gördük. Malumumuz 2018 yılından itibaren Hakkari merkez doğal gaza kavuşmuş durumda. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız ortaya 81 ilimize doğal gazı götüreceğiz hedefi koydu ve hamdolsun bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 980 üzerinde yerleşim yerinde, ilçelerimizde ve beldelerimizde doğal gaz var. İnşallah şimdi gitmeyen yerlere de bu hizmeti götürüp hakikaten oralarda hem bir anlamda tersine göç olacak, çünkü doğal gaz çok büyük bir rahatlık. Hanımefendiler daha iyi bilecektir bunun kıymetini. Dolayısıyla doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız. Elbette ki coğrafya zorlu. Yani buralara gitmek öyle kolay değil. Ama şu anda işte 2018'de Hakkari merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik’te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz" diye konuştu.

‘HAKKARİ İSTİHDAM MERKEZİ OLACAK’

Bakan Bayraktar, "Elbette ki biz memleketimizin maden ve petrol kaynaklarının zenginliklerini, doğal gazı çıkardığımız doğal gazdan elde edilen geliri de bir şekilde yine vatandaşımıza hizmet olarak döndürmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle kırsalda kullanılmak üzere belediyelerimize yaptığımız hibe bütün desteğini Hakkari'de bugüne kadar gerçekleştirdik. Bu ziyaret vesilesiyle inşallah biraz daha arttıracağız ve daha kışa girmeden hemen belediye başkanlarımızdan özellikle rica ettim. Valiliğimize, İl Özel İdaremize benzer şeyleri söyleyeceğiz. Dolayısıyla daha uygun şartlarda yollarımız biraz daha asfaltla kavuşacaklar. İnşallah bu çalışmalarla birlikte de inanıyoruz ki bütün bunları ortaya koyduğumuzda burası istihdam merkezi olacak. Yani burada binlerce gencimize, o başta bahsettiğimiz bizim gücümüz olan genç kardeşlerimize istihdam kapısı olacak ve Hakkari tam bir çekim merkezi haline inşallah gelecek. Ülkemizin de ekonomisine, gücüne güç katmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.