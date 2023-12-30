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Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı.

Yurt genelinde coşkulu kutlamalar için hazırlıklar hız kazandı.

Bu kapsamda güvenlik tedbirleri için de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi alınacak tedbirleri duyurdu.

Vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla en üst seviyede güvenlik önlemleri alındı.

"Gerekli tedbirlerimizi aldık"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık.

Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone ile,

Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği ile,

Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

"Bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz"

Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz.

2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz.

Yeni yılınız kutlu olsun.