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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sona gelindi.

Kıran kırana süren mücadelede şampiyonu belirlemek için kısa bir süre kalırken, son önlüğü de Hasan aldı.

Tüm dünyada restoranları ve yemekleriyle kendinden söz ettiren Maksut Aşkar ikinci turda yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Maksut Şef'in 'Kuzugöbeği Mantısı' tabağını yaptı.

Bunun üzerine Hasan'ın şef önlüğünü almasıyla Eren ve Kıvanç için evin yolu gözüktü.

Eren ve Kıvanç'ın elendiği yarışmada ikinci tur puanları ise şu şekilde;

All Star kadrosu Hasan'la tamamlandı

Hasan ikinci turda 27,5 puan alarak 48,5 puana ulaştı.

Eren 28 puan alarak 47 puana ulaştı. İlk veda eden isim Eren oldu.

Kıvanç ikinci turda 24 puan alarak 47 puana ulaştı. Kıvanç ve Eren aynı puanı aldıkları için ikisi de 6. oldu.

Hafta boyunca oynanan oyunların sonucu Tahsin, Barbaros, Esra, Sergen ve son olarak Hasan şef ceketini kazandı.