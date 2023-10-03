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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında emekli maaşları ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"Emekliye enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir." diyen Bahçeli, "Emeklilerimizin insanca yaşayacağı mücretten başka seçenek kalmadı." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin emekli maaşı ile ilgili açıklamaları:

Sosyal ekonomik reformlarla gelişmeyi her kesime yaymaktır hedefimiz. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı mücretten başka seçenek kalmadı. Enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir.

Esnaf ve çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Küçük esnafın emeklilik primi aşağı çekilmeli. Çiftçiden dar gelirlilere kadar sosyal ekonomik yönden herkesin yüzünü güldürmek boynumuzun borcu.

KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kök maaş, en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor.

Kök maaş hesaplama ise şu şekilde yapılıyor; Temmuz ayından kök maaşa yapılan yüzde 25 zam sonrasında 6 bin 300 TL kök aylığı olan bir emekli 7 bin 875 TL; yani 375 TL zam almış oldu.

kaynak:süperhaber