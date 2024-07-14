Bağlantısızlar Hareketi'nin temel özellikleri şunlardır:

Amaç: Eski sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarını pekiştirmek, dünya barışına katkıda bulunmak ve sömürgecilik karşıtlığı ilkelerini savunmak.

Üye Ülkeler: Hareketine kuruluşunda 29 ülke katılmış olup, günümüzde 120'den fazla ülke üyedir.

Temel İlkeler: Tarafsızlık, savaş karşıtlığı, bağlantısızlık, bağımsızlık, eşitlik, egemenlik haklarına saygı, sömürgecilik karşıtlığı.

Faaliyetleri: Uluslararası sorunlara arabuluculuk, nükleer silahsızlanma, Güney-Kuzey diyaloğu, Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen taleplerini savunma gibi konularda yoğunlaşmıştır.

Etkileri: Soğuk Savaş döneminde üçüncü bir güç olarak ortaya çıkmış, bağımsızlık mücadelelerini ve Güney ülkelerinin ekonomik kalkınmasını desteklemiştir.

Bağlantısızlar Hareketi, küresel politikada önemli bir rol oynamış ve Soğuk Savaş sonrası dönemde de etkisini sürdürmeye devam etmektedir.