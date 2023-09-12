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Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa rüzgarı devam ediyor.

Son olarak bir istifa daha Aydın'da yaşandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Nikah Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Atay basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Öte yandan Atay, “Aydın’da CHP diye bir parti yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardır.” ifadelerini kullandı.

"Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu?"

Basın toplantısında tepkilerini dile getiren Atay, şöyle dedi:

Kılıçdaroğlu Aydın’a üç kere geldi. Aydın İl Başkanlığına, Efeler Belediyesi’ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu?

"Parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı"

Parti içerisinde yapılan haksızlıklar olduğunu vurgulayan Atay, Kılıçdaroğlu’nun bu duruma ses çıkarmadığını ifade ederek şöyle dedi:

500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı.

"Seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım"

Atay, öte yandan sözlerine şöyle devam etti:

4 buçuk yıldır 21 kere denetimden geçtik, hakkımızda hiçbir dava açılmadı. Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O dava da jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım.

"CHP yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardı ben bu partiden istifa ediyorum"

Açıklamasının geri kalan bölümünde bugüne kadar aynı partide siyaset yaptıkları CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu eleştiren Atay, şöyle dedi:

Ben ev sahibiyim, siz misafirsiniz demiştim. Ancak yağız hırsız ev sahibini bastırıyormuş. Aydın’da CHP yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardı. Ben bu partiden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim. Bu arada bir çok yalan haber yapılacak biliyorum.

Ben herhangi bir partinin başkan, vekil ve yöneticisi ile görüşme yapmadım. Hayatımı verdiğim bu partiden istifa etmenin zorluğunu biliyorum. Ancak bu benim hayatımı verdiğim parti değil, Özlem Çerçioğlu’nun kendisinin çalıp, genel Başkanla beraber yürüttüğü partiden istifa ederken bana oy verenlere şunu soruyorum; Siz olsanız bu kadar dışlanmaya dayanabilir miydiniz.

ensonhaber