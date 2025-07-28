Endüstriyel Robot Kol Projesi ile Romanya’da yapılan EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması’nda, 42 ülke ve 127 proje arasında öne çıkarak birincilik elde eden Vanlı öğrencilere Van İŞGEM ve GİV Van yer tahsisinde bulundu.

İnnobot Robotik Kodlama Akademisi ile Başak Fen Teknik Koleji iş birliğiyle hazırlanan proje, renkleri algılayarak paketleme süreçlerini kolaylaştıran bir sistem sunuyor. Yarışmada önce liseliler kategorisinde 5 kurumdan ödül alan proje, jüri tarafından üniversiteler arası klasmana taşınarak birincilik elde etti. Projede yer alan 21 lise öğrencisi, Romanya ve Belçika’daki devlet üniversitelerine de kabul aldı.

Van İŞGEM ve GİV Van, projenin ardından öğrencileri ağırlayarak kendilerine çalışma alanı sağlayarak destek vereceklerini duyurdu.

Şu anda öğrenciler, insansız hava aracı (İHA) projesi üzerinde çalışma yapacak.