Yeni sezonda Trendyol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Van Spor FK, Kayseri’de çalışmalarını sürdürüyor.

Lig öncesi hazırlık maçlarına ağırlık veren Van Spor FK, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaştı.

Kayseri Erciyes Kamp Merkezinde oynanan ve saat 11.00’de başlayan maçta temsilcimiz sahaya; Çağlar Akbaba, Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Medeni Bingöl, Xesc Regis, Benito Ramirez, Erdem Seçgin, Aliou Traore, Hasan Bilal, Bekir Can Kara ve Anestis Vlachomitros 11’i ile çıktı.

Mücadelenin ilk devresi Alanyaspor’un 2 – 1 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında her iki ekip de bir gol daha buldu ve maç 3 – 2 Alanyaspor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Van Spor FK, dördüncü hazırlık maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Van Spor FK daha önce 3 hazırlık maçı yapmıştı. Bu maçlarda temsilcimiz; Hatayspor’a 1 – 0, Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3 – 1 ve Kahramanmaraş İstiklal Spor’a ise 3 – 2 mağlup olmuştu.