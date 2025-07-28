Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde...

TBMM'de Terörsüz Türkiye kapsamında bir komisyon kurulacak.

Bu komisyonun ilk üyelerini MHP duyururken, DEM Parti'den de bir açıklama geldi.

Buna göre komisyon çalışmalarında yer alacak üyeler belirlendi.

DEM PARTİ'DEN 4 İSİM YER ALACAK

Buna göre, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, komisyonda DEM Parti'yi temsil edecek isimler oldu.

MHP'DEN DE KOMİSYONA 4 ÜYE

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda partisinden yer alacak 4 ismi şu sözlerle açıkladı:

"Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona 4 değerli isimle katılacak olup bu isimler:

1- Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız,

2- Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül,

3- Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk,

4- Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut.