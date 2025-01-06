Olay dün Saat 16.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önündeki meydanda AVM’ye gelen 27 yaşındaki amca E.Z. ile 20 yaşındaki yeğeni K.Z. bilinmeyen bir sebepten dolayı, sözlü olarak tartışmaya başladı.

AMCASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Belindeki bıçağı çeken yeğen K.Z., amcasına savurdu. Herkesin gözü önünde defalarca yeğenini bıçak darbelerine maruz kalan amca E.Z., kanlar içinde yere yığıldı.

Yere düşen amcasını, bıçaklamaya devam eden K.Z., çevredekilerin bağrışmalarıyla elindeki bıçağı attı.

GÖZALTINA ALINDI

Yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde kalan amca ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALI AMCA TEDAVİ ALTINDA

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.