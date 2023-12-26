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Asgari ücret 2024 zammı için sona iyice yaklaşıldı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk iki toplantı yapıldı. Şimdi gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI’NDA ERDOĞAN’IN ÖNÜNE RAKAM GELİYOR

Bu hafta Cuma gününe kadar duyurulması gereken 2024 asgari ücret rakamı için 3. toplantı tarihi henüz netleşmedi. Ancak yarın gerçekleştirilmesi beklenen yılın son Kabine Toplantısı öncesinde tarafların masaya oturarak ilk kez rakam konuşması bekleniyor.

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade ediliyor.

Burada hem işçi hem de işveren için en uygun rakamın ne olabileceğine yönelik istişare yapılmasının ardından asgari ücret 4. toplantısında nihai kararın açıklanması bekleniyor. Hükümetin işverene vergi desteğinin bu yıl da arttırılması öngörülüyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirleme sürecinin yanında en çok merak edilen konu ise rakamın ne olacağı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mali Müşavir Muhammet Bayram, “Üçüncü toplantıda oy birliği alınma ihtimalini yüksek görüyorum.

Çünkü bu bir haftada kulis bilgileri ulaşmıştır. Rakamlar telaffuz edilmiştir. TÜRK-İŞ masaya 14.025 TL açlık sınırı ile oturdu. Yine bu sene yanlış yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hep ifade ettiği şey şu: ‘Vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz.’

Bunun cevabı nedir son 6 aylık enflasyon farkı. O da yüzde 38 gibi bir rakam. O da refah payı ile yüzde 40 artış ile beraber 15.962 TL en düşük tutar. Bu yüzde 14.025 TL hükmünü kaybetti” dedi.

“YÜZDE 53,5 İLE 17.500 TL PSİKOLOJİK SINIR”

Bayram, “Şu anda net asgari ücret 11.402 TL. 7 milyon kişinin doğrudan aldığı, 32 milyon kişinin de dolaylı olarak aldığı rakam. Çünkü asgari ücrete yüzde 50 zam olursa, özel sektör de ya yüzde 50 ya da ona yakın zam isteyecek” dedi ve zam oranlarına ilişkin tahminini açıkladı:

“Net asgari ücret yüzde 45 artış ile 16.533 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL. Hatta yüzde 53,5’lik bir artışımız var. O da 17.500 TL oluyor ve bu da psikolojik bir sınır.”

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK

Zamda 6 milyon memurun maaşının referans alınacağını kaydeden uzman isim, "Bu yıl asgari ücret zammı bir defa olacak. Hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bir açıklaması var. ‘Memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir artış yapacağız’ dedi.

Burada da yüzde 38’lik bir enflasyon farkımız var. Memur-Sen’in ‘yok’ dediği refah payı var. Haziran’da yüzde 6 toplu sözleşme zammı vardı. Ocak 2024 için bu yüzde 15’e yükseltildi. Aradaki 9 puanlık farkı yüzde 38’e ekleme yapacağız. Yüzde 47’e geliyor. 3 puanlık bir artışla yüzde 50’lik bir artış yapılacak.

Son zamma bakılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,5’lik bir zam yapılması gerekiyordu çünkü enflasyon farkı buydu. Memur ve memur emeklilrine yüzde 19,5’lik bir zam yapılması gerekiyordu. Ama her ikisi de yüzde 25’e tamamlandı.

Memur emeklisine yüzde 50 zam yapılacaksa SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 50 zam yapılır. Onlara yüzde 50 zam yapılırsa asgari ücretliye yüzde 50’den az zam yapılması ihtimali çok düşük. Ve tek zam yapılacaksa en güçlü senaryo yüzde 50 artış ile 17.103 TL olarak karşımıza çıkıyor” dedi.