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Konya'nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ERZURUM 4,1'LE SALLANDI

Erzurum’da ise Narman ilçesi merkezli dün saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.56 kilometre derinlikte olan deprem, Erzurum ve ilçelerinden de hissedildi. Depremle birlikte endişelenen vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Konya ve Erzurum’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Naci Görür, Erzurum’daki meydana gelen depreme ilişkin, “Pınaryolu- Narman/Erzurum'da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli” uyarısında bulundu.

Görür, Konya’daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili ise, “Çandır-Selçuklu/Konya'da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde” ifadelerini kullandı.

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