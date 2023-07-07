İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.

Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı. Milli futbolcu, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

“Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum”

Genç yıldız, düzenlenen imza töreninde “Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum.” dedi.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Arda Güler, “Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum.” dedi.

Real Madrid formasını giydi

Törenin sona ermesiyle birlikte yıldız isim sahaya adımını attı. Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda, yeşil çimlere çıktı ve ilk kez eflatun-beyazlı takımın formasını sırtına geçirdi.

Kameralara poz veren genç isim top sektirerek adeta şov yaptı. Arda'nın bu anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.