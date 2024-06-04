Kuntz, genç yıldız Arda Güler'in ufak bir operasyon geçireceğini ve Eylül'de oynanacak milli maçlarda kadroda yer alamayacağını duyurdu. Teknik direktör, Arda'nın Real Madrid'de gelişimini sürdürmesini umduğunu belirtti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve Yeni Stratejiler: Türkiye'nin Geleceği

Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Farklı şehirlerde maç oynayarak taraftar desteği alacaklarını ve bu durumun takımın motivasyonunu artıracağını dile getirdi.

Avrupa'da Mücadele ve Gelişim: Türk Takımlarının Uluslararası Başarıları



Teknik direktör, Türk futbolunun gelişimi için Avrupa'da mücadele eden takımların başarısının önemine dikkat çekti. Avrupa'da elde edilecek başarıların Türk futbolunu nasıl etkileyeceğini ve genç yeteneklerin gelişimine katkısını vurguladı.

Kuntz'un açıklamaları, Arda Güler'in milli takım kadrosunda yer almamasının yanı sıra Türk futbolunun geleceğine dair önemli ipuçları vermektedir. Genç yeteneklerin Avrupa kulüplerinde gösterdiği performansların milli takım üzerindeki etkisi de dikkat çekici bir nokta olarak öne çıkıyor.