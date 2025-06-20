Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine zam gelmişti.

Bu zammın ardından bir kez daha fiyatlar güncellenecek.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ AKARYAKIT FİYATLARINI DA ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıp saldırmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Brent petrol varil başına yaklaşık 76 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Dün yaşanan zammın ardından bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı.

BİR ZAM DAHA

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.