Van futbolunun önemli isimleriyle güçlendirilmiş kadrosuyla Antalya’da düzenlenen turnuvaya katılan Van Masterler Takımı, centilmence mücadelesiyle turnuvanın en dikkat çeken takımları arasında yer aldı.

YENİ KADRO, GÜÇLÜ PERFORMANS

Bu yıl, Van futboluna yıllarca emek vermiş tecrübeli oyuncuların yanı sıra yeni katılımlarla güçlendirilmiş kadrosuyla C Grubu’nda yer alan Van Masterler, güçlü rakiplerine karşı sahada üstün bir oyun sergiledi. Özellikle, kaleci Metin Şevgin’in yaptığı kritik kurtarışlar ve Kadir Kartal’ın göz dolduran performansı, turnuvanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

FANATIC TOUR VE ANTALYA MASTERLER DERNEĞİ’NDEN GELENEKSEL ORGANİZASYON

Her yıl Fanatic Tour ve Antalya Masterler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri kabul edilen International Masters Cup, bu yıl da yerli ve yabancı birçok ünlü futbolcunun katılımıyla gerçekleşti. Van Masterler Derneği kurucuları Cumhur Yıldırım ve Fahri Baştürk’ün teknik sorumluluğunda sahaya çıkan Van Masterler, Fair Play ruhuyla turnuvaya damgasını vurdu.

BAŞKAN ZEKİ YILMAZ: "VAN’I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"

Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya Van’ı temsilen katıldıklarını belirtti. Yılmaz, "Bu yıl da güzel anılarla dolu bir turnuvayı geride bıraktık. Bizim için asıl önemli olan, ilimizi ve derneğimizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bunu da başarıyla gerçekleştirdik. Belki gruptan çıkamadık ama sahadaki centilmenliğimiz ve mücadelemiz herkesin takdirini kazandı. Turnuvayı organize eden Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur'a, Antalya Masterler Derneği’ne ve turnuvaya katılan tüm ekiplere teşekkür ederiz.” dedi.

VAN MASTERLER’E "EN CENTİLMEN TAKIM" ÖDÜLÜ

Turnuva sonunda düzenlenen plaket töreninde, Van Masterler, "En Centilmen Takım" ödülüne layık görüldü. Antalya Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur’un elinden plaketlerini alan Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz ve Rıdvan Can, bu anlamlı ödülle Van’a döndü.

“VAN MASTERLER, VAN’I SAHADA VE SAHA DIŞINDA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ”

Dernek Başkanı Zeki Yılmaz; “Van Masterler, turnuva boyunca hem sahada sergilediği Fair Play ruhuyla hem de saha dışında gösterdiği centilmence duruşla Van’ı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. Van futbolunun önde gelen isimlerinden oluşan bu güçlü kadro, ilerleyen turnuvalarda da Van’ın gururu olmaya devam edecek” dedi.

“VAN MASTERLER SPOR TURİZMİNDE VAN’I TANITIYOR”

15. International Masters Cup süresince Van’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan Van Masterler Spor Turizmi Birimi’nin, spor turizmi alanında Van’ın tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirdiği kaydedildi. Birimin başında bulunan Oktay Aksoy, turnuva süresince turnuvaya katılan yerli ve yabancı sporculara Van’ın kültürel ve turistik değerlerini tanıtarak kentin tanıtım elçisi görevini üstlendi.

OKTAY AKSOY: "SPOR, BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR"

Turnuva süresince katılımcılara bilgilendirme yapan Oktay Aksoy, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Aksoy, yaptığı açıklamada: "Spor sadece bir yarışma veya mücadele değildir. Spor; birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliktir. Burada, beş farklı ülkeden gelen sporcularla aynı sahayı paylaştık, aynı heyecanı yaşadık. Bu organizasyonun en büyük kazanımı, farklı kültürleri bir araya getirip dostluk köprüleri kurmasıdır. Van Masterler olarak bu köprüleri güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Ayrıca Aksoy, Van Masterler olarak sporun birleştirici gücünü kullanarak uluslararası turnuvalarda Van’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti. Aksoy, "Yakında planladığımız yeni projelerle, Van’ın spor turizmi alanında adını daha fazla duyurmayı hedefliyoruz. Uluslararası arenada Van’ın kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini tanıtmak için daha büyük adımlar atacağız.” diyerek gelecek projeler hakkında ipuçları verdi.

TANER COŞKUN: "FAIR PLAY RUHU HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR"

Turnuvaya katılım sağlayanlar arasında yer alan ve Van’da spor aktivitelerinde önemli görevler üstlenen Van Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun da turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu. Fair Play ruhunun turnuvanın en dikkat çekici unsurlarından biri olduğunu belirten Coşkun, şunları ifade etti: "Bu tür uluslararası organizasyonlar, sadece sportif rekabeti değil, aynı zamanda dostluğu ve Fair Play ruhunu da pekiştiriyor. Van Masterler, sahada gösterdiği centilmence davranışlarla bu ruhu en iyi şekilde yansıttı. Bizler de Van Polis Gücü Spor Kulübü olarak bu tür turnuvalarda Fair Play’in önemine inanıyor ve sporun dostane rekabet çerçevesinde gerçekleşmesini destekliyoruz.” diye kaydetti.