Wanhaber

"Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" Van ile devam ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri işbirliğinde Mayıs ayı süresince gerçekleşecek olan Dayanışma Konserlerinden biri bugün Van’da gerçekleşecek.

Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması adına sekiz ilde sanatseverle buluşacak. Bu kapsamda Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Günü Dayanışma Konserinde sahneye çıkacak olan Antakya Medeniyetler Korosu, sanatseverlerle buluşacak.

Edremit Yolu üzerinde bulunan Van Uygulama Oteli Konser salonunda gerçekleşecek olan konser saat 19.00’da başlayacak. Konsere ilginin büyük olması bekleniyor.Ramazan Çetin