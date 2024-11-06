Ankaralı Turgut’un Kanserle Mücadelesi Ağırlaştı

Ağustos ayında mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü türkücüye yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Karataş, teşhisin ardından zorlu bir tedavi sürecine girmiş, hastalığı nedeniyle hızla kilo kaybetmişti. Özellikle son aylarda sağlığı kötüleşen sanatçının, 13 kilo verdiği ve hastalığının ilerlemesiyle zor günler geçirdiği biliniyordu.

Entübe Edilen Ankaralı Turgut’un Durumu Kritikleşti

Turgut Karataş’ın durumu giderek kötüleşirken, menajeri Murat Boran geçtiğimiz günlerde acı haberi paylaştı. Boran, ünlü sanatçının acil olarak hastaneye kaldırıldığını ve entübe edilmek zorunda kaldığını duyurdu. Doktorlar, Turgut’un durumunun oldukça kritik olduğunu belirtirken, yakınları ve sevenleri onun için dua etmeye başlamıştı. Menajer Boran, "Onun için elimizden başka bir şey gelmiyor, dualarınızı eksik etmeyin" diyerek kamuoyuna seslenmiş, herkesin yüreğinde büyük bir endişe oluşmuştu.

Ankaralı Turgut 61 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ne yazık ki tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ankaralı Turgut, tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Kanserin, akciğerlerinden karaciğerine kadar sıçradığı tespit edilen Turgut Karataş, sevenlerini yasa boğarak son nefesini verdi. Türk halk müziği camiasında derin bir üzüntü yaratan bu kayıp, sanatçının unutulmaz türküleriyle hatırlanmasını sağlayacak.