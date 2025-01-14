Van Valisi Ozan Balcı ve AK Partili Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak Van konusunda çeşitli istişarelerde bulundu.

BAKAN ERSOY’A ZİYARET

Van heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Eski Van Şehrinin Ayağa kaldırılması projesi kapsamında restorasyonu devam eden Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Horhor Camii, Tarihi Hüsrev Paşa Hanı, Süleyman Han Cami, Mir-i Ambarı, Eski Van Şehrinin Çevre Düzenlemesi, Işıklandırılması Projeleri görüşüldü.

Yine Bakan Ersoy’la, Akdamar Adası Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi, Gevaş İlçesindeki İzzettin Şir Cami Restorasyonu, Gevaş Selçuklu Mezarlığı Kazı ve Restorasyonu, Hoşap Kalesi Restorasyonu, Erciş Zortul Kümbeti Restorasyonu, Ayanis ve Çavuştepe Kalesi Kazı Evleri Projesi, Turizm Master Planı, Yeni Van Kültür Merkezi Yapımı Projesi, Yeni İl Halk ve Bebek-Çocuk Kütüphanesi Projesi, Yeni Açılan 10 Adet Bebek-Çocuk Kütüphanesi Projesi, Okul Kütüphaneleri Yapım ve Onarım Projesi, İlçe Halk Kütüphaneleri Projeleri gibi Van’da yapımı tamamlanan ve devam eden restorasyonlar ile kültür ve turizm yatırımları istişare edildi.

SPOR YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk ve İl Başkanı Emre Güray ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı da ziyaret etti. Ziyarette, ilimizdeki spor yatırımları, yapılan açık ve kapalı spor tesisleri ile 750 kız öğrenci, 750 erkek öğrenci olmak üzere yapılması planlanan yurt konularının istişare edildiği aktarıldı.

ÇEVRE YOLU KONUŞULDU

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başta Van Çevre Yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı yatırımlarının görüşüldüğü belirtildi.

Van heyeti DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’yla da görüştü. Ziyarette, Van’da yapımı devam eden tarımsal sulama göletleri, barajlar, taşkın koruma master planı, hayvan içme suyu ve sulama kanalları ile bu yıl planlanan DSİ yatırımlarının istişare edildiği kaydedildi.