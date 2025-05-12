Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Amasya'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Çorum'da da hissedildi

Kent merkezi ve ilçelerinde deprem sırasında vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, Gümüşhacıköy ilçesindeki depremlerin kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremlerin ardından ilgili birimlerin çalışmalara başladığını belirten Çalgan, "Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

Depremler Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya'da meydana gelen depremler sonrası Samsun'da olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin özellikle Amasya sınırında bulunan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde hissedildiğine işaret eden Tavlı, "Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlk yapılan saha çalışmaları kapsamında 13.00 itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha tarama çalışmaları AFAD ve jandarma ekiplerince devam etmektedir." dedi.