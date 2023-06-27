Seçime CHP listelerinden giren Deva Partisi Genel Başkanı AliBabacan, düzenlediği basın toplantısında 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlere ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirten Babacan, ''Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var.

Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.'' dedi.

kaynak:süperhaber