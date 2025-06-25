AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, enerji fiyatları başta olmak üzere piyasalarda belirsizlik ortamı oluştururken, dün başlayan ateşkes sürecinin doğal gazdan petrole, altından kripto varlıklara kadar farklı piyasalarda yansımaları oldu.

Özellikle petrol fiyatlarında geçen hafta dalgalı bir seyir gözlendi. Taraflar arasında 12 gün süren gerilim boyunca 77,12 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı daha sonra başlayan ateşkesle 67 dolar civarına kadar düştü.

"Petroldeki düşüş cari açık ve enflasyonu olumlu etkileyecek"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarının son 12 ayda önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Söz konusu düşüş seyrinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticari kısıtlamalar ve İsrail-İran arasında yaşanan gerilimlerin etkisiyle iki kez tersine döndüğünü anımsatan Yülek, özellikle de Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin ortaya çıkmasının petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Yülek, ABD Başkanı Trump'ın ateşkese yönelik olumlu açıklamalarının petrol fiyatları üzerinde etkili olduğuna dikkati çekerek, "İran-İsrail ateşkesi petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Bu düşüş bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler için cari açık ve enflasyonla mücadele noktasında önemli bir gelişme. Petrol fiyatlarının düşüşü cari açık ve enflasyon üzerinde olumlu etki yapacak." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından emtia fiyatlarının dalgalı seyrettiğini, bu belirsizliğin de petrol fiyatları, dolar endeksi, altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu anlatan Yülek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali de son dönemde petrol fiyatları üzerinde etkisini en çok gördüğümüz gelişme oldu. Bölgede yaşanan gerilimlerin etkisiyle Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi geçiş güzergahlarına alternatif rota arayışları var. Ancak kısa vadede Hürmüz Boğazı ticari açıdan oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü dünya petrol üretiminin büyük kısmı deniz yoluyla Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç ediliyor. Hürmüz üzerindeki İsrail saldırılarının ortaya çıkardığı risk de anında petrol fiyatlarına yansıdı. Ne kadar devam edecek bilmiyoruz ancak ateşkes durumu ve barış ortamının devam edeceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarına olumlu yansıdı. Bu da bizim gibi petrol ithal eden ve cari açık veren ülkeler açısından önemli gelişme."