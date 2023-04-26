Ramazan Bayramı’nın ilk günü hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için indirim yapılmıştı.

Motorin grubunda 25 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde 47 kuruş indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM BENZİN SABİT KALDI

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 19,70 lira, Ankara’da 20,06 lira, İzmir’de 20,15 liraya geriledi. Benzin fiyatındaysa bir değişiklik yaşanmadı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları 23,50 TL seviyesindeydi. Ancak geçen seneye göre neredeyse iki katlık bir artış var. Geçen yılın başındaysa benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin 12,76 TL düzeyindeydi.

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