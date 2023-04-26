HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti 7. Sıra Van Milletvekili Adayı Havin Kiye ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak, “Havîn Kîye, siyasete dinamizm ve genç bir ruhu getirecek, onu Allaha ve Van halkına emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarından Kürtçe paylaşımlarda bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, “Namzeda jin û ciwan ji Wanê Havîn Kîye, wê dînamîzm û ruhekî ciwan bîne siyasetê. Wê jî emanetî Xwedê û gelê me yê Wanê dikim.” İfadelerini kullandı.

Paylaşımın Türkçesi, (Van'da kadın ve genç adayımız Havîn Kîye, siyasete dinamizm ve genç bir ruhu getirecek, onu Allaha ve Van halkına emanet ediyorum)

Sehrivan