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Brent petrol ve döviz kurlarına göre değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Çin'in talep kaygıları nedeniyle haftanın son günü hafif düştü ancak haftalık yüzde 0,5’lik yükseliş kaydetti.

Brent vadeli işlemleri 54 sent düşerek varil başına 78,56 dolardan kapandı. ABD Batı Teksas Orta ham petrolü 67 sent düşerek 73,41 dolara yerleşti. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 30,20 TL’nin üzerine yükseldi. Tüm bu gelişmeler motorin fiyatları için zammı getirdi. İşte güncel mazot- benzin fiyatı ile il il güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI

Geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına 40 kuruş zam yapılmıştı. Bugünden itibaren ise motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam geldi. 20 Ocak 2023’te 23,45 TL olan motorin fiyatları litresi bugün gelen zam sonrasında ise 41 liradan satılmaya başlandı.

Mazot fiyatı son olarak 6 Ekim 2023 tarihinde ortalama 40,71 TL’den satılıyordu. Böylece son gelen zam ile akaryakıt fiyatları bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşmış oldu.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.