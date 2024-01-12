AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Abdulahat Arvas olduğu yönündeki iddialar önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ankara'daki kulis bilgilerine göre AK Parti'nin Van Büyükşehir adayı Perşembe akşamı değişti.
Kulislerde Abdulahat Arvas'ın isminin listeden çıkartıldığı ve başka bir ismin listeye eklendiği konuşuluyor.
AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayının bugün akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniliyor.
Resmi açıklama ise 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısında gerçekleşecek.Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk