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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı önceki dönem Van milletvekili Abdulahat Arvas oldu.

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Abdulat Arvas kimdir?

Abdulahat Arvas, 27 Ekim 1969 da Erciş'te dünyaya geldi. Babasının ismi Cebrail, annesinin ismi Medine'dir. Abdulahat Arvas, Van İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Arapça dili ve Kur'an ilimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimi devam etmektedir. Abdulahat Arvas, sanayici ve işadamı olarak, Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesisleri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Abdulahat Arvas, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ARVAS, halen birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

27. Dönem milletvekili seçimlerinde Van’da AK Parti Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen Abdulahat Arvas, evli 4 çocuk babasıdır.