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AK Parti'den Erzurum’un Hınıs ilçesinde belediye başkanı seçilen Erdoğan Eren 15 Temmuz etkinliklerinde kürsüde fenalaşmıştı. Kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı.

Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

VEFAT ETTİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

HABER7