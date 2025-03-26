Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve çok sayıda partili katıldı.

ARVAS: GÖNÜL SOFRASINDA BİR ARADAYIZ

Burada ilk olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Bugün burada, bu davaya emek veren, alın teri döken, bu davayı omuzlarında taşıyan her bir kardeşimle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım; Bu mübarek ayda, bu güzel gönül ve vefa sofrasında bir araya gelmemizin sebebi sadece bir yemek değildir. Bu bir sıla-i rahimdir; sizlere olan bir vefayı, bir teşekkürü dile getirme, kalplerimizi ve gönüllerimizi bir kez daha birleştirme vesilesidir" dedi.

“BU PARTİDE EMEK VAR, EMEKLİLİK YOK”

Yaklaşık iki ay önce göreve geldiklerini ifade eden Arvas, “Yaklaşık 2 ay önce bu onurlu bayrağı devraldığımız yeni bir yönetim sürecine girdik. Öncelikle kuruluştan bugüne bu bayrağı taşıyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malumunuz AK Parti, kendini sürekli yenileyen dinamik bir partidir. Bu partide emek var ama emeklilik yoktur! Görev sırası gelen görevini en iyi şekilde yapar, emaneti devreder ama kenara çekilmez! Bizler de emanet aldığımız bu görevi, eski-yeni demeden sizlerle birlikte en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdikten sonra inşallah sırası gelene devredeceğiz.

Enaniyetten, ayrımcılıktan, haksızlıktan ve tecessüsten uzak; olmamız gereken yerde olmaya, durmamız gereken yerde durmaya devam edeceğiz…” diye konuştu.

“YÜKÜMÜZ AĞIR, SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”

Şeffaf bir süreç izleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Arvas, “Sizlerle birlikte açtığımız bu yeni sayfaya Van’ın en güçlü birlik ve beraberliğini ve en güçlü kardeşliğini yazacağız. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan, dışarıda bırakmadan daha çok gönül köprüsü inşa edeceğiz!

Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Paylaşarak taşıyacağımız bu yükte her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. İnşallah hep birlikte şeffaf, dürüst ve erdemli bir gayretle, Van’a ve Van halkına hizmet ederek sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Bu şehrin tüm sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Bunu hep birlikte başaracağız!” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK: ANKARA’DA SİZLERİ TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Partililerle Vefa İftarı programında bir araya gelen Van Milletvekili Burhan Kayatürk, konuşmasında, “Biz, diğer milletvekilimizle birlikte Ankara’da sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda aramızda uzun süredir siyaset yapmış arkadaşlarımız var; onlara da teşekkürlerimizi sunarım…” dedi.

“ÇATAK VE MURADİYE’DE PETROL ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

Çoğunluğu yerli marka olan ürünler için yapılan boykot çağrılarına da tepki gösteren Kayatürk, “Kim ne derse desin, yerli ve milli ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Hamdolsun ki çıkardığımız doğalgazı şu anda 3 milyon aileye vermeye başladık. Sadece Gabar Dağı’nda günlük 80 bin varil petrol çıkarıyoruz, bunu 100 bine de çıkaracağız. Ardından Çatak ve Muradiye ilçelerinde de çalışmalarımızı yapacağız. Bizler önümüze bakmaya devam edeceğiz.” diyerek aynı zamanda Van’ın Muradiye ve Çatak ilçelerinde de petrol çalışmalarına başlanacağını belirtti.

DEMİR: AK PARTİ AİLESİYLE OLMAK BENİM İÇİN ONURLARIN EN BÜYÜĞÜ

Son olarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, “Bu manevi iklimde, kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımızda çalışmış, emek vermiş, gayret etmiş, fedakârlıkta bulunmuş siz değerli teşkilat mensubu kardeşlerimle bir arada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Siz AK Parti’nin değerli ailesiyle birlikte olmak benim için onurların en büyüğüdür…” dedi.

”HİZMETİN, HAKKA HİZMET OLDUĞU DÜŞÜNCESİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Mustafa Demir, “Bizler hizmet deyince, insana hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesiyle hareket ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, nerede bir gözyaşı dökülse onu silmeyi, nerede bir feryat yükselse onu dindirmeyi kendine vazife edinmiştir. Mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz.” şeklinde konuştu.

”HEDEFİMİZ MİLLETİYLE BÜTÜNLEŞEN BİR YEREL YÖNETİM”

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olma yolunda ilerlediğini belirten Demir, “Bundan sonraki hedefimiz; milletiyle bütünleşen bir yerel yönetimdir. Bu da; içinde milletle kucaklaşan, milletin derdiyle dertlenen, milletin önceliğini her şeyden önde tutan ve derdi sadece bu millete hizmetkâr olmak için yola çıkan bir belediyecilik hizmetidir.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Fatih ilçesi belediye başkanlığı döneminde Van’da meydana gelen depremdeki çalışmalarından da bahseden Demir, “Bize görev olarak Alaköy ve civarındaki 8 tane köyün ihtiyaçlarının karşılanması görevini verdiler. Biz tam 6 ay orada kaldık. 6 ay boyunca büyük sahra çadırlarında siz değerli Vanlı hemşehrilerimizle beraber yattık, beraber kalktık.” diye aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, “Altını çizerek ifade ediyoruz ki bu provokatif ve saldırgan tutumu sergileyenler muhakkak adaletin karşısına çıkacaklardır. Muhakkak milletin ortak iradesini, milletimizin iradesini karşılarında bulacaklar.” diye belirtti.